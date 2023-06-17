Артиллерия и минометы. Враг обстрелял приграничье Сумской области, зафиксировано 117 взрывов 17 июня, 04:13 Оборона Сумской области (Фото:Sumy_news_ODA)

В течение пятницы, 16 июня, россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области. Всего было зафиксировано 117 взрывов.

Об этом сообщила военная администрация Сумской области.



Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады.

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По Великописаревской общине был артиллерийский обстрел, 6 взрывов.

Белопольскую громаду враг обстрелял из минометов — 14 взрывов и из ствольной артиллерии — 5 взрывов.

По Юнаковской общине осуществлен авиаудар с вертолета пуск 2 ракет типа НУРС.

По Дружбовской общине был минометный обстрел, 4 взрыва.

Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы, 12 взрывов. В результате одного из обстрелов (9 взрывов) поврежден частный дом, ЛЭП, 2 гражданских автомобиля. Также были артобстрелы — 14 взрывов. В результате повреждено нежилое помещение.

По Краснопольской громаде был артиллерийский обстрел, 9 взрывов.

Зноб-Новгородская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

По Середино-Будской громаде был минометный обстрел (1 взрыв) и обстрел из гранатомета АГС (15 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован минометный обстрел, 16 взрывов.

На территорию Хотинской общины россияне сбросили 9 мин.

По Новослободской громаде был артиллерийский обстрел, 4 взрыва.

В Николаевской громаде зафиксирован минометный обстрел, 2 взрыва.

По Глуховской общине осуществлен артиллерийский обстрел, 3 взрыва.