Российские войска нанесли удар по Херсону

20 сентября, 10:37
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Херсон после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Херсон после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

В среду, 20 сентября, российские войска нанесли удар по Херсону.

Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, были обстреляны разные районы города.

Мрочко призвал жителей не находиться на открытом пространстве.

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Россия практически каждый день обстреливает Херсон. Во вторник, 19 сентября, армия РФ попала в троллейбус. В результате удара были ранены пассажиры, погибли два человека, в частности, полицейский.

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины

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