Россия обстреляла троллейбус в Херсоне, погиб полицейский, ранены пассажиры 19 сентября, 10:58 19 сентября Россия обстреляла троллейбус в Херсоне (Фото:МВД)

Во вторник, 19 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла Херсон, попали в троллейбус, в результате удара были ранены пассажиры, погиб полицейский.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ГВА Роман Мрочко.

По его словам, сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На улице Нефтяников попали в троллейбус № 9.

Видео дня

В результате вражеской атаки ранены два человека. Их госпитализировали. В МВД добавили, что гражданские получили тяжелые ранения.

Также погиб старший сержант полиции, который находился рядом.

МВД сообщило в Facebook, что в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м.