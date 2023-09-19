Россия обстреляла троллейбус в Херсоне, погиб полицейский, ранены пассажиры
19 сентября Россия обстреляла троллейбус в Херсоне (Фото:МВД)
Во вторник, 19 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла Херсон, попали в троллейбус. В результате удара были ранены пассажиры, погиб полицейский.
Об этом сообщил в Facebook руководитель ГВА Роман Мрочко.
По его словам, сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На улице Нефтяников попали в троллейбус № 9.
В результате вражеской атаки ранены два человека. Их госпитализировали. В МВД добавили, что гражданские получили тяжелые ранения.
Также погиб старший сержант полиции, который находился рядом. Как уточнили, в МВД погибший — 49-летний Андрей Тарчинский. Он был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после оккупации Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения Херсон и попал в Иловайский котел.
Вместе с побратимами спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения.
Кроме того, МВД сообщило в Facebook, что в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м.