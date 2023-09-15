«Понимаем, что ищет враг». В Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую атаку РФ по Украине 15 сентября, 11:00 Обломки дрона после одной из атак (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал атаку РФ по Украине, которая была осуществлена в пятницу, 15 сентября.

«Хмельнитчина атакована. Понимаем, что ищет враг. Видимо, ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после тех событий, которые недавно происходили в нашем море», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, утренний удар РФ осуществляет не впервые.

«Обычно они делают пуски с 22.30−22.50 и дальше они сопровождаются в несколько волн и вплоть до четырех утра», — сказал он.

Игнат подчеркнул, что в светлое время суток легче сбивать цели.

В ночь на пятницу, 15 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за новой атаки российскими ударными дронами.

Взрывы были слышны в Винницкой и Хмельницкой областях.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что были зафиксированы пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 шахедов удалось уничтожить силам ПВО по маршруту их следования.