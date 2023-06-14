Повреждены дома, вспыхнули пожары. Гуменюк рассказала детали ракетного удара России по Одессе 14 июня, 10:20 Последствия удара России по Одессе (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В результате ракетного удара России по Одессе в среду, 14 июня есть повреждения многих домов, три человека погибли, сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Куда (россияне — ред) целились мы сможем узнать только тогда, когда поймаем тех, кто целился и спросим. Факт остается фактом: в результате воздушного боя над центром города есть повреждения многих зданий. В том числе, повреждены бизнес-центр, учебное заведение, заведение питания, магазины, жилая многоэтажка, возможно, не одна, административные здания вокруг», — сказала она в эфире Радио Свобода.

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По ее словам, есть информация о шести пострадавших, обломки вызвали пожар.

«Попадание одной из ракет произошло в логистическое здание, в склады промышленно-продуктовой сети», — сказала она.

Гуменюк заявила, что в результате попадания погибли трое работников, семь человек получили ранения.

В ночь на 14 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Одессу ракетами Калибр, есть погибшие. Также Россия осуществила запуски дронов-камикадзе и ракет Х-22 по другим регионам Украины.