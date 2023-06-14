Сбиты три шахеда. Российские оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе — ОВА 14 июня, 08:30 Российские оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе (Фото:mvs.gov.ua)

Ночью в среду, 14 июня, российские оккупанты направили БПЛА на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, защитники из ПвК Восток помешали планам врага и все три шахеты сбили в небе над регионом

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«Атаковал агрессор и тяжелой артиллерией. Под удар попал Никополь», — сообщил он.

Обошлось без пострадавших. Спасатели обследуют территорию и выясняют последствия обстрела.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге есть попадание в жилой дом, известно об 11 погибших и десятках раненых жителей, поисково-спасательная операция уже завершена.