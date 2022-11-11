Зафиксировано девять приходов. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область
О потерях среди местного населения информация не поступала (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В пятницу, 11 ноября после обеда российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской из артиллерии.
Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.
С 11:25 до 11:40 зафиксировано девять приходов, вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в район населенного пункта Николаевка.
Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Во вторник, 1 ноября, страна-агрессор Россия нанесла огненное поражение с применением минометов, БПЛА, ствольной и реактивной артиллерии на территории Сумской и Черниговской областей.