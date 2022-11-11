Зафиксировано девять приходов. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область

11 ноября, 16:35
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О потерях среди местного населения информация не поступала (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

О потерях среди местного населения информация не поступала (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 11 ноября после обеда российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговской из артиллерии.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

С 11:25 до 11:40 зафиксировано девять приходов, вероятно, из ствольной артиллерии 122 мм, в район населенного пункта Николаевка.

Видео дня

https://www.facebook.com/kommander.nord/photos/a.789318364582297/2295726047274847/

Потерь среди личного состава и техники нет.

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О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Во вторник, 1 ноября, страна-агрессор Россия нанесла огненное поражение с применением минометов, БПЛА, ствольной и реактивной артиллерии на территории Сумской и Черниговской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=CVtAO04H9JA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Черниговская область Война России против Украины

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