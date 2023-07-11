Удар дронами. В Одесской области оккупанты попали в админздание припортового объекта, загорелся зерновой терминал 11 июля, 09:02 Пожары были оперативно ликвидированы (Фото:www.facebook.com/DSNSODE)

В ночь на вторник, 11 июля российские оккупанты осуществили мощную дроновую атаку по Югу Украины, из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136.

Об этом сообщило оперативное командование Юг в Facebook.

В ведомстве заявили, что коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы ПВО не дали реализовать.

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22 дрона-убийцы уничтожены силами ПВО Юга, два попали в админздание припортового объекта.

Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В ночь на вторник, 11 июля, враг запустил барражирующие боеприпасы Shahed в направлении Киева. Все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.