Удар дронами. В Одесской области оккупанты попали в админздание припортового объекта, загорелся зерновой терминал
Пожары были оперативно ликвидированы (Фото:www.facebook.com/DSNSODE)
В ночь на вторник, 11 июля российские оккупанты осуществили мощную дроновую атаку по Югу Украины, из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136.
Об этом сообщило оперативное командование Юг в Facebook.
В ведомстве заявили, что коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы ПВО не дали реализовать.
22 дрона-убийцы уничтожены силами ПВО Юга, два попали в админздание припортового объекта.
Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.
Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.
В ночь на вторник, 11 июля, враг запустил барражирующие боеприпасы Shahed в направлении Киева. Все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.