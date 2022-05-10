Неуправляемые ракеты и минометы. Россия вечером снова обстреляла Сумскую и Черниговскую области 10 мая, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники сообщили о новом обстреле Сумской и Черниговской областей с территории России (иллюстративное фото)) (Фото:ГПСУ)

Вечером 10 мая российские оккупанты снова обстреляли территории Сумской и Черниговской областей возле границы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, вражеские самолеты дважды выпустили по территориям Сумской области неуправляемые ракеты. Черниговскую область россияне обстреляли из минометов со стороны российского села Новые Юрковичи.



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Ранее вечером глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал о взрывах в Шосткинском районе области.



В Генеральном штабе ВСУ 10 мая рассказали, что на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов в приграничных районах окрестности Карповичей и Сеньковки Черниговской области.



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