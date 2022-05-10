Неуправляемые ракеты и минометы. Россия вечером снова обстреляла Сумскую и Черниговскую области

10 мая, 22:23
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Украинские пограничники сообщили о новом обстреле Сумской и Черниговской областей с территории России (иллюстративное фото)) (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники сообщили о новом обстреле Сумской и Черниговской областей с территории России (иллюстративное фото)) (Фото:ГПСУ)

Вечером 10 мая российские оккупанты снова обстреляли территории Сумской и Черниговской областей возле границы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, вражеские самолеты дважды выпустили по территориям Сумской области неуправляемые ракеты. Черниговскую область россияне обстреляли из минометов со стороны российского села Новые Юрковичи.

Видео дня

Ранее вечером глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал о взрывах в Шосткинском районе области.

В Генеральном штабе ВСУ 10 мая рассказали, что на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из минометов в приграничных районах окрестности Карповичей и Сеньковки Черниговской области.

Модифицированный гражданский дрон уничтожает российских солдат

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Госпогранслужба Украины Черниговская область Сумская область Минометный обстрел Ракетные удары Война России против Украины

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