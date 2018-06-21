Российскому омбудсмену разрешили въезд в Украину для посещения удерживаемых россиян

Президент Украины Петр Порошенко отменил запрет на въезд в Украину уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой ради ее визита к удерживаемым в Украине россиянам, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В комментарии Громадському она подчеркнула, что лично просила Порошенко позволить Москальковой приехать в Украину, и тот выполнил просьбу.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала украинский омбудсмен.

Напомним, что украинские и российские делегации должны синхронно посетить заключенных граждан в обеих странах. Однако российская сторона настаивает сначала на посещении россиян в украинских тюрьмах.

О посещении заключенных омбудсменами двух стран договорились президенты Украины и России во время телефонного разговора 9 июня.

При повторной беседе 21 июня Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе. Он также отметил важность допуска украинского омбудсмена к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.