Российскому омбудсмену могут повторно запретить въезд в Украину - Денисова

Москальковой уже запрещали въезд в Украину

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой могут повторно запретить въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, Москалькова посетила Керчь на территории оккупированного полуострова, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы.

Денисова напомнила, что российскому омбудсмену уже запрещали въезд в Украину, однако запрет был снят для посещения заключенных – граждан России.

"Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - сказал украинский омбудсмен.

Она добавила, что Украина и офис омбудсмена готовы оказать семьям жертв и пострадавшим после теракта в колледже Керчи помощь.

"Я обращалась к омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию. Ответа не получила", - резюмировала Денисова.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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