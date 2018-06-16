Российских товаров в Украине увеличилось на треть, экспорт из Украины в Россию снизился - Госстат

Государственная служба статистики Украины обнародовала свежие данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.

Украина экспортировала товаров на 15,5 миллиардов долларов, импортировала - на 16,9 миллиарда. Оба показателя выросли более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отрицательное сальдо возросло с 0,97 до 1,42 миллиарда.

Экспорт украинских товаров в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.

Смотрите также

Конкретной структуры закупок из России Госстат не приводит. В общем торговый баланс Украины ухудшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.