16 июня 2018, суббота

Российских товаров в Украине увеличилось на треть, экспорт из Украины в Россию снизился - Госстат

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Импорт российских товаров в Украину вырос на 31%
Фото: NBU / Flickr

Импорт российских товаров в Украину вырос на 31%

Государственная служба статистики Украины обнародовала свежие данные по внешней торговле за январь-апрель 2018 года.

Украина экспортировала товаров на 15,5 миллиардов долларов, импортировала - на 16,9 миллиарда. Оба показателя выросли более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отрицательное сальдо возросло с 0,97 до 1,42 миллиарда.

Экспорт украинских товаров в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 1,19 миллиарда долларов. Зато импорт российских товаров вырос на 31%, до 2,56 миллиарда долларов.

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Конкретной структуры закупок из России Госстат не приводит. В общем торговый баланс Украины ухудшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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