Российский режиссер отдала свою премию кинофестиваля в Чехии родителям Сенцова

Российский режиссер Елизавета Стишова, которая получила одну из наград на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, заявила, что передаст денежную премию 15 тысяч евро родным Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.

Выступая на церемонии закрытия фестиваля, Стишова выразила поддержку режиссерам Серебренникову и Сенцову, сообщает Радио Свобода.

Она отметила, что хотя еще не выплатила долги по своей картине Сулейман гора, передаст премию родителям обоих режиссеров.

Стишову наградили за фильм Сулейман гора. Он победил в конкурсе К Востоку от Запада.

Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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Российский режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года. Российские силовики обвинили его в финансовых злоупотреблениях. Сам Серебренников отрицает все обвинения и называет их абсурдными. Его сторонники считают, что дело против него политически мотивировано.