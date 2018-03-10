"Российский политический проект": СБУ обнародовала доклад об антиукраинской деятельности Рубана

Визуальный доклад описывает пророссийскую деятельность главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которая осуществлялась с 2004 года. Документ был опубликован на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook.

На 26 слайдах, объединенных названием Российский политический проект "В. Рубан", изложена деятельность издательств, принадлежащих Рубану, которые финансировались из российских государственных фондов и выпускали книги с пророссийским содержанием. Среди них Русь нерусская, Русский мир Украины и другие.

Также отмечается, что с 2013 года Рубан принимал активное участие в пророссийском гражданско-политическом движении Украинский выбор, главой которой является Виктор Медведчук. Информация про связь Рубана с данной организацией была удалена с официального сайта движения, однако сохранилась в кешированных версиях страниц. В публикациях, размещенных на сайте движения, Рубан высказывается против европейского выбора Украины и за вступление в Таможенный союз.

"Нельзя допустить разрыва Украины с Россией. Уверен, что рано или поздно нас ждет новая Переяславская Рада, которая вновь воссоединит наши страны и народы", – говорится в одной из статей авторства Рубана.

Также в докладе отмечается, что в начале создания сайта "Офицерского корпуса", его страницы были наполнены пророссийски ориентированными материалами, но резко сменили направленность с началом Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что 8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.

Спецоперация Службы безопасности Украины по разоблачению главы Офицерского корпуса Владимира Рубана длилась около 10 месяцев.