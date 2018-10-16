Российские тюремщики рассказали, чем кормят Сенцова в колонии

В Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки придерживается четырехразового питания и уже "практически восстановил свой вес".

"Сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурты, паровые мясные шарики. На обед - суп с картошкой и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с припущенным диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сообщил ТАСС заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, вес Сенцова вернулся к тому уровню, которая была до голодовки. В частности, по состоянию на утро 16 октября его вес составил 80,2 кг, отметил Максименко.

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Представитель ФСИН добавил, что Сенцов продолжает получать медикаментозную поддержку, а также занимается специальной лечебной гимнастикой.

Российские тюремщики оценивают состояние Сенцова как "стабильное и хорошее", а врачи удовлетворены процессом восстановления после 145-ти дней голодовки.

Ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что украинский политзаключенный вышел из голодания с очень подорванным здоровьем, сейчас никто не может сказать, выживет ли он.

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

По словам его адвоката Дмитрия Динзе, это решение принято под принуждением врачей, которые пригрозили начать принудительное кормление и "сделать из него овощ".

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.