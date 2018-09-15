Российские тюремщики отреагировали на информацию об избиении украинского политзаключенного Балуха

Федеральная служба исполнения наказаний РФ в аннексированном Севастополе заявляет, что украинский политзаключенный Владимир Балух не был избит.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В.Балух. Данная информация не соответствует действительности", - сказано в сообщении ФСИН.

Тюремщики заявили, что во время медицинских осмотров у Балуха не обнаружили телесных повреждений, а сам он не жаловался на здоровье.

"В ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 В.Балух информацию об избиениях также отрицает", - заявили во ФСИН.

Об избиении Балуха сообщил 14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. По его словам, политзаключенного "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться". Он не уточнил, кто и когда именно угрожал Балуху.

Позже эту информацию подтвердила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что доказательства преступлений против Балуха передадут в суды.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. Сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. Спустя месяц он согласился принимать по два стакана овсяного киселя и 50-70 граммов ржаных сухарей в день.