Российские силовики отрицают задержание украинца в оккупированном Крыму

Местонахождение украинца до сих пор неизвестно

Федеральная служба безопасности РФ сначала подтвердила информацию о задержании украинца Александра Стешенко на административной границе с оккупированным Крымом, а затем опровергла свое же заявление.

Об этом сообщает правозащитная организация КрымSOS со ссылкой на адвоката Стешенко.

По сообщению активистов, в субботу, 14 апреля, сотрудники пограничного управления ФСБ России в Симферополе подтвердили, что Александр Стешенко содержится у них, но пустить к нему адвоката отказались.

В российской спецслужбе уточнили, что гражданин Украины был задержан для установления личности. Основанием для этого они назвали "проблемы с фотографией в паспорте". По словам адвоката, дознавателем по делу является Свинарев.

Однако в понедельник, 16 апреля, российские силовики опровергли не только то, что задержанный содержится у них, но и факт того, что заехал на территорию Крыма.

В настоящее время местонахождение Александра Стешенко неизвестно.

Напомним, что 11 апреля российские силовики задержали жителя Харькова Александра Стешенко на КПВВ Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом.