Российская сторона отказывается от синхронных визитов к заключенным - омбудсмен

Российская сторона отказывается от синхронных визитов к заключенным в России и Украине, настаивая сперва на посещении россиян в украинских тюрьмах, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Свои посещения - Вышинский, Одновол, Баранов, Одинцов, а потом вроде бы они пустят меня к Сенцову. Поверить в это сложно, вы же видите - к Сецову не пустили, к Карпюку не пустили, решение суда практически было по Роману Сущенко - тоже нас не пустили", - заявила она в эфире Радио Свобода.

По словам Денисовой, украинская сторона требует от российских коллег допустить их к встрече с политзаключенными Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Станиславом Клыхом и Александром Кольченко, которые объявили голодный протест.

Как отметила украинский омбудсмен, Украина гарантирует синхронное посещение российским омбудсменом Татьяной Москальковой четырех заключенных в Украине российских граждан.

Напомним, что 14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на данный момент ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

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Денисова 18 июня в закрытом режиме провела встречу со своей российской коллегой уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что недопуск украинского омбудсмена в колонию к Олегу Сенцову и Николаю Карпюку не означает срыв договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.