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Российская омбудсмен рассказала о состоянии и условиях содержания украинских моряков

Вчера, 23:45
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В России утверждают, что захваченные украинские моряки получают необходимое лечение

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что получила информацию об условиях содержания в следственных изоляторах РФ украинских военнопленных и состояние здоровья раненых моряков от Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообщалась с ранеными моряками в СИЗО Матросская тишина, и сообщила, что "они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь".

Двое из них уже выходят на прогулки. У них - легкие поражения рук, у одного из них - поврежденные сухожилия. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям.

У третьего пленника ранения обеих ног. Ему предоставлены средства передвижения – костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения.

"В целом, по словам Татьяны Потяевой, наши военные выглядят нормально. Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - пишет Денисова.

Отдельно Москалькова сообщила, что Потяева посетила и военнопленных в СИЗО Лефортово.

"Ухудшение состояния их здоровья не наблюдалось. Они также обеспечены теплыми вещами. Для ребят уже открыты внутреннетюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства", - говорится в сообщении.

Москалькова также сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации украинского консула, до этого времени официального разрешения на посещение от российской власти он еще не получил.

Относительно общения родственников с моряками, то по словам Москальковой, это возможно лишь после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи".

Со своей стороны, Денисова планирует настаивать на предоставлении ей разрешения на посещение украинцев. 

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.  

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Людмила Денисова Татьяна Москалькова Лефортово Украинские моряки СИЗО

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Вчера, 23:45

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Российская омбудсмен рассказала о состоянии и условиях содержания украинских моряков

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