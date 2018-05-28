Россиянка с тремя детьми попросила статус беженки в Украине из-за преследования в РФ

Россиянка объяснила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам

В воскресенье, 27 мая, гражданка РФ с тремя детьми на украинской границе попросила предоставить ей статус беженки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время пограничного контроля в пункте пропуска Сеньковка женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки", - говорится в сообщении.

Россиянка объяснила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам.

Женщину пропустили на территорию Украины и проинформировали об этом ГМС Украины в Киевской области.

Ранее россиянин с обморожением конечностей пересек границу с Украиной и попросил статус беженца.