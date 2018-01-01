Россияне стали меньше ездить в Украину после введения ограничений на въезд – Госпогранслужба Сегодня, 10:19 53 Цей матеріал також доступний українською За минувшие сутки на территорию Украины не пустили 77 россиян

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, число желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

В эфире телеканала 112 Украина он заявил, что за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ.

Подавляющему большинству отказали во въезде из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, часть не имела надлежащих документов или превысила срок пребывания в Украине.

"Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тысяч до 3 тысяч граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тысячи – 1,5 тысячи человек", - сказал Демченко.

Он также обратился к украинцам с просьбой по возможности уменьшить свои поездки в РФ, поскольку на днях Россия обвинила Украину, что россиян не пропускают безосновательно.

В то же время, по словам Демченко, за последние пять дней около 150 украинцам отказали в въезде на территорию РФ.

"Притом, когда украинские пограничники не пропускают иностранца, то иностранцам предоставляется карточка отказа, где четко указывается, на основании какого законодательства и почему лицо не пропущено. Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа и никаких документов им также не выдается", - отметил он.

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Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

По данным Госпогранслужбы, в течение одного дня действия ограничения в Украину не пустили сто россиян.

Нардеп от фракции Народный фронт Андрей Тетерук заявил, что в Украину следует не пускать из России не только мужчин, но и женщин.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать