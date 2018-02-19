Россияне без разрешения использовали фото украинской Мини-мисс мира для рекламы своего конкурса красоты

На фото у украинской модели была надпись на украинском языке. Россияне зарисовали "н" и выдали надпись за латиницу

Винницкая семья победительницы конкурса Мини-мисс мира 2015 Дарьи Журбенко планирует подавать в суд из-за размещения российской компанией фотографии своей дочери в качестве лица рекламной кампании детского конкурса красоты, не получив на это разрешения родителей.

Семья увидела лицо своего ребенка в качестве лица всероссийского конкурса красоты случайно, пишет Vinnitsa.info.

Впоследствии семья писала и звонила организаторам. Однако на звонки им не ответили. В переписке же организаторы ответили, что получили фотографию в модельном агентстве. Родители в свою очередь настаивают, что "их дочь ни в одной из таких, тем более российских, не регистрируется".

Несмотря на заверения организаторов, родители рассказали об ретуши на снимке: украинские буквы Мини-мисс подали латиницей: Mini.

Такое хулиганство от правообладателей и откровенное нежелание идти на встречу родителям привело к тому, что семья планирует подавать в суд. Сейчас изучаются все обстоятельства.

А так фотография выглядела в оригинале

Издание цитирует юриста, который объясняет все подводные камни.

Юристы посоветовали семье выяснить, какое именно фото было использовано в рекламе. Если его заказали за гонорар у фотографа, тогда он является его совладельцем и имеет право продавать и распространять его. Если фотографию сделали во время публичных мероприятий, разрешения на использование у родителей спрашивать не нужно. Но, фото - объект интеллектуальной собственности.

"На самых постах просто был ответ, что так, как мы сделали уже эту рекламу, это средства, мы не будем этим заниматься. Более ответа не было", - рассказал отец Дарьи Олег Журбенко.

Винничанка Дарья Журбенко в 2015 году получила титул Мини-мисс Мира на конкурсе в Турции. Тогда ей было 8 лет.

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