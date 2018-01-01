Россия увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной - Муженко Сегодня, 04:07 12 Цей матеріал також доступний українською Виктор Муженко Фото: скриншот видео Телеканал ICTV / YouTube

Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны Российской Федерации в последнее время значительно увеличилось, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в программе Cвобода слова на телеканале ICTV.

"Характер дислокации (группировок и техники вооруженных сил РФ) показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий - Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", - рассказал Муженко.

По словам начальника Генштаба, во время учений Восток-2018 РФ перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.

Он также рассказал о формировании РФ дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков.

"Такие дивизии называют дивизией Прорыв. Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", - отметил Муженко.

По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске.

"И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - подчеркнул Муженко.

Он также сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует свою готовность наращивать эту группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", - сказал Муженко.

Сославшись на данные разведки, он отметил, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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