Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
3 декабря: Гибель цивилизации и президент-зомби
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ

Россия увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной - Муженко

Сегодня, 04:07
12
Цей матеріал також доступний українською

Виктор Муженко

Фото: скриншот видео Телеканал ICTV / YouTube

Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны Российской Федерации в последнее время значительно увеличилось, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в программе Cвобода слова на телеканале ICTV.

"Характер дислокации (группировок и техники вооруженных сил РФ) показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий - Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", - рассказал Муженко.

По словам начальника Генштаба, во время учений Восток-2018 РФ перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.

Он также рассказал о формировании РФ дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков.

"Такие дивизии называют дивизией Прорыв. Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", - отметил Муженко.

По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске.

"И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - подчеркнул Муженко.

Он также сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует свою готовность наращивать эту группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", - сказал Муженко.

Сославшись на данные разведки, он отметил, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.

 Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Смотрите также

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Смотрите также

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   Украина Армия России Виктор Муженко Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 21:09

article_img
Луценко: Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
3675
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2193
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Путину удалось схватить за рукав Трампа
2048
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19543
Андрей Зубов - фото
Андрей Зубов
Керченская развилка
14467
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13223
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28841
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25034
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19543

Читайте также

Статьи

Вчера, 21:15

article_img
На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ
Страны

Вчера, 20:42

article_img
I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию
Геополитика

Вчера, 20:26

article_img
Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент