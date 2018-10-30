Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины - глава Госпогранслужбы

Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
"Помимо традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной морской экономической зоне и аннексированном территориальном море", - сказал он
Глава украинского пограничного ведомства также сообщил о безосновательной активизации военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях.
Вице-адмирал Сергей Гайдук на Радио НВ: Как Украина будет защищать свои интересы в Черном и Азовском морях
Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.
В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной.
С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
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