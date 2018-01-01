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Россия проводит учения в Черноморском регионе на фоне агрессии в Керченском проливе

Сегодня, 15:18
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Россия проводит учения в Черноморском регионе

Россия проводит военно-морские и ракетные учения в Черноморском регионе на фоне напряженности в отношениях с Украиной и Западом из-за захвата трех украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.

Две подводные лодки Б-237 Ростов-на-Дону и Б-262 Старый Оскол отработали экстренный выход для обнаружения, сопровождения и уничтожения морских и береговых целей с выполнением пусков ракетного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Экипажи подлодок также должны отработать глубоководное погружение и такие техники, как аварийное всплытие.

В оборонном ведомстве РФ не указали даты начала и конца учений и не уточняется, являются ли маневры подводных лодок частью более масштабных учений в Черном море и в оккупированном Крыму.

В рамках маневров на востоке оккупированного Крыма расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь "отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Черное море Военные учения Крым Россия

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