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Россия продолжает блокировать корабли в Керченском проливе: прохода ожидают более 140 судов

Сегодня, 11:12
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В ожидании прохода по Керченскому проливу находится более 140 судов

Фото: dpsu.gov.ua

Российская Федерация продолжает препятствовать движению кораблей через оккупированный ею Керченский пролив, в связи с чем в проливе и вблизи него наблюдается значительное скопление кораблей.

По имеющимся данным Госпогранслужбы, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода по Керченскиму проливу находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.

В ведомстве констатируют, что хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад количество кораблей снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение.

Всего за минувшие сутки через Керченский пролив РФ пропустила лишь 41 судно в обоих направлениях, из которых восемь судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас РФ "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Теги:   Керченский пролив Госпогранслужба Украины Россия

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