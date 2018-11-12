Россия предложила дать слово боевикам "Л/ДНР" на заседании ОБСЕ

В понедельник, 12 ноября, представители РФ хотели дать слово представителям террористов "ДНР/ЛНР" во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене, созванного из-за псевдовыборов на оккупированном Донбассе.

Как сообщают Новости Донбасса, российская делегация предложила связаться с представителями боевиков по скайпу. Предложение РФ было заблокировано делегациями Украины, США, Канады и Европейского Союза.

Представители Италии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, назвали это предложение неприемлемым.

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Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.