Россия после аннексии Крыма уничтожила половину виноградников под Судаком - МинВОТ

МинВОТ: Об этом свидетельствуют результаты космической съемки и данные из открытых источников

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило, что РФ уже уничтожила половину виноградников под Судаком.

В пресс-службе министерства сообщили, что об этом свидетельствуют результаты космической съемки и данные из открытых источников.

По состоянию на 2012 год, площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га. После аннексии Крымского полуострова площадь виноградников резко сократилась на 46% и сейчас составляет 397,8 га.

Причинами этого являются:

облесение виноградников (заросли деревьями и кустами) -17,4 га;

заброшенные участки (не обрабатываются) - 17,6 га;

выкорчевывание виноградников - 59,4 га;

разряжение насаждений (уменьшилось количество кустов винограда) - 251, 7 га;

Основными факторами ухудшения ситуации являются незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладки дорог на территории виноградников, низкий контроль оккупационных властей за землеустройством.