Россия откладывает запуск железнодорожной части из-за нестабильности Керченского моста - МинВОТ

Россия откладывает запуск железнодорожной части Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым и Россию, из-за нестабильности морского дна и, соответственно, конструкции, заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.

"Мы не говорим о том, что завтра или через год он [Керченский мост] разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не добавляет им устойчивости и безопасности для людей. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее", – заявил он в эфире Радио Крым.Реалии.

По словам представителя МинВОТ, после открытия железнодорожной части нестабильность Керченского моста будет усиливаться из-за дополнительных нагрузок в виде движения многотонных поездов.

Нестабильность морского дна связана с тем, что в Керченском проливе существует сразу несколько тектонических разломов. И тектонические плиты под мостом находятся в постоянном движении.

Напомним, что ранее в министерстве заявили, что на Керченском мосту происходят постоянные процессы смещения в виде проседания и поднятия конструкций. По данным Киева, эти смещения имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

Керченский мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край (РФ). Открытие моста состоялось 15 мая 2018 года. Стоимость строительства составила 6,9 млрд руб.