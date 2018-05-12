Россия отказалась предоставить информацию о задержанных украинских рыбаках

Российские пограничники отказались предоставлять информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море.

Об этом сообщил представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет Укринформ.

"Пограничная служба Ейска отказалась предоставлять информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины", - уточнил он.

Дипломат добавил, что украинский консул уже выехал для выяснения причин и обстоятельства задержания. Он будет требовать немедленно освободить украинцев.

Напомним, 10 мая в акватории Азовского моря в районе Бердянска Запорожской области пропали украинские моряки. 11 мая проходили поисково-спасательные работы.

Позже жена одного из пропавших сообщила, что получила звонок от пограничной службы России о задержании ее мужа и его товарища, и что сейчас они находятся в городе Ейск (Краснодарский край РФ).

25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. Суд арестовал судно на время расследования, а членам экипажа грозит административная ответственность.

16 апреля украинская разведка сообщила, что Россия активизировала деятельность кораблей береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота в акватории Азовского моря.