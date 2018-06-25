"Вызывает недоверие": Россия отказала украинскому омбудсмену в видеосвязи с Олегом Сенцовым

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия отказала ей в видеосвязи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.
Об этом она написала у себя в Facebook.
По ее словам, информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают или же, наоборот, прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес.
Денисова также отметила, что фото Сенцова российская сторона также отказала предоставить.
Она выразила возмущение тем, что российская сторона постоянно убеждает мировое сообщество, что с украинскими политзаключенными все в порядке, в то же время адвокаты говорят обратное.
"Все это вызывает большое беспокойство и недоверие", - добавила она.
Омбудсмен подчеркивает необходимость лично увидеть Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму.
Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова с 14 июня находится в России, где пока безрезультатно пытается посетить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Владимира Балуха.
5 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы Европейского суда по правам человека.
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