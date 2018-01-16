Россия незаконно вывезла из оккупированного Крыма шестерых украинцев - МИД

Россия незаконно вывезла из оккупированного Крыма шестерых граждан Украины по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

Как сообщили в МИД Украины, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров были задержаны и принудительно вывезены Россией.

Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало от РФ прекратить практику незаконных перемещений украинцев.

Там добавили, что такие действия страны-оккупанта влекут за собой международно-правовую ответственность.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на территории России в местах заключения находятся более 5 тысяч украинцев.