Россия незаконно вывезла из оккупированного Крыма шестерых украинцев - МИД

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В МИД Украины выразили протест действиям РФ
Фото: МИД Украины

В МИД Украины выразили протест действиям РФ

Россия незаконно вывезла из оккупированного Крыма шестерых граждан Украины по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности.

Как сообщили в МИД Украины, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров были задержаны и принудительно вывезены Россией.

Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало от РФ прекратить практику незаконных перемещений украинцев.

Там добавили, что такие действия страны-оккупанта влекут за собой международно-правовую ответственность.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на территории России в местах заключения находятся более 5 тысяч украинцев.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове