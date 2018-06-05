05 июня 2018, вторник

Россия начала масштабные учения авиации вблизи границы с Украиной

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Иллюстративно фото

Иллюстративно фото

Россия начала масштабные учения авиации, в которых принимают участие около ста самолетов и вертолетов.

Как рассказали в Минобороны РФ, учения пройдут на территории Ростовской области, Краснодарского края и оккупированного Крыма, сообщает Интерфакс.

"В ходе учения летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области и оттуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон Арзгирский, - отметили в российском министерстве.

По данным министерства, истребители и бомбардировщики флота также выполнят стрельбы ракетами "воздух-воздух" и выполнят бомбометание на полигонах Опук и Копанской.  В свою очередь вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.

Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в оккупированном Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря.

Полигон Копанской находится в 80 километрах от российско-украинской границы.

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