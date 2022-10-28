«На передовой — совсем другое». России вскоре может понадобиться новая волна мобилизации, но Украина уже готовится — Зеленский 28 октября, 21:58 Российские военнослужащие в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Враг отчитывается о якобы завершении мобилизации, однако в Украине на передовой чувствуют совсем другое, заявил президент Владимир Зеленский.

«Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации. О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое», — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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Президент добавил, что Россия пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну.

«Мы к этому готовимся — готовимся к тому, что текущее российское руководство будет искать какие-либо новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам — в Иране», — добавил Зеленский.

Ежедневно проходит работа с партнерами Украины для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны и другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливается защита критической инфраструктуры Украины, прежде всего, энергетической, подчеркнул Зеленский.

28 октября министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу сказал, что «частичная» мобилизация закончена.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.

Потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 69,7 тысяч личного состава.