России не помогут оборонные сооружения — Гуменюк 10 апреля, 20:27 «Оборона» Крыма (Фото:Крым.Реалии)

Российские войска продолжают активно возводить оборонные сооружения, используя разные методы и приемы, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире Радио свобода она подчеркнула, что такие сооружения оккупантам не помогут.

«Это засеивание полей минно-взрывным способом, то есть минирование полей. И теми же несчастными „зубами дракона“, в которые они верят так праздник, и которые никого не остановят, в нашем случае. Это нарыв окопов, в чем они уже стали рекордсменами, учитывая 70-километровый окоп. Хотя им это не поможет, но пусть привыкают к земле», — прокомментировала Гуменюк.

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По ее словам, линий обороны у войск РФ несколько, но эта информация, о которой украинской стороне известно, не разглашается.

«Сколько их (оборонных сооружений — ред.) наготовил враг, должно знать только военное командование для того, чтобы адекватно реагировать на это. Если мы объявим, сколько линий обороны врага знаем, то он может изменить тактику. Это нам не на руку. Мы ждем того, чтобы все, что они настроили, им и пригодилось», — добавила Наталья Гуменюк.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российские захватчики в оккупированном Мариуполе увеличили количество перевозочных «зубов дракона» и запустили их производство на бетонных заводах.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что российские войска продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крыма, усиленно защищают военные и стратегические объекты на оккупированном полуострове.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей армия РФ также продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.