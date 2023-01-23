У России уже не хватает оружия на подразделения новых мобилизованных — разведка 23 января, 13:37 При новой волне мобилизации РФ столкнется с проблемами, заявили в украинской разведке (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

По данным украинской разведки, Россия уже не может обеспечить новых мобилизованных оружием и техникой, а в случае новой волны мобилизации столкнется с еще большими проблемами.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

По оценкам украинской разведки, во время первой волны мобилизации в РФ призвали 315 тысяч человек.

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Сейчас РФ проводит мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам представителя разведки, мобилизация в России продолжается и есть директива не выпускать за границу тех, кто под нее попадает, даже если об этом не заявлено официально.

При этом, как отметил Скибицкий, оружия на подразделения, которые сейчас формируются, уже не хватает.

«Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и больше, нуждается в ремонте, обслуживании и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии. Они должны были закончить боевое слаживание еще 1 декабря, а закончили 1 января. То есть целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет», — сказал он.

Скибицкий заявил, что в случае мобилизации еще 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением.

13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.