Российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Стремоусова 9 ноября, 15:11 Подтверждений информации о смерти Кирилла Стремоусова на данное время нет (Фото:riabreakingnews)

В среду, 9 ноября, российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова.

Соответствующая информация появилась в прокремлевском Telegram-канале Readovka, который ссылается на собственный источник.

Как утверждается, Стремоусов попал в смертельное ДТП.

Видео дня

«Как именно это произошло — неизвестно», — говорится в сообщении.

Кроме того, о смерти коллаборанта написал также RT, сославшись на «силовые структуры».

В то же время каких-либо подтверждений этому на данное время нет.

Информация о гибели Стремоусова появилась на фоне сообщений о решении кремлевского режима оставить Херсон и увести свои войска на левый берег Днепра.

По некоторым данным, украинские войска уже зашли в стратегически важную Снигиревку, освобождение которой открывает путь на освобождение региона.

В свою очередь оккупанты начали взрывать мосты, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ и выиграть время для эвакуации.

