Российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Стремоусова

9 ноября, 15:11
Поделиться:
Подтверждений информации о смерти Кирилла Стремоусова на данное время нет (Фото:riabreakingnews)

Подтверждений информации о смерти Кирилла Стремоусова на данное время нет (Фото:riabreakingnews)

В среду, 9 ноября, российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова.

Соответствующая информация появилась в прокремлевском Telegram-канале Readovka, который ссылается на собственный источник.

Читайте также:
Гауляйтер Стремоусов: Войска РФ, скорее всего, отступят из Херсона на левый берег

Как утверждается, Стремоусов попал в смертельное ДТП.

Видео дня

«Как именно это произошло — неизвестно», — говорится в сообщении.

Кроме того, о смерти коллаборанта написал также RT, сославшись на «силовые структуры».

В то же время каких-либо подтверждений этому на данное время нет.

Информация о гибели Стремоусова появилась на фоне сообщений о решении кремлевского режима оставить Херсон и увести свои войска на левый берег Днепра.

По некоторым данным, украинские войска уже зашли в стратегически важную Снигиревку, освобождение которой открывает путь на освобождение региона.

Читайте также:
Соцсети: Оккупанты начали снимать в Херсоне флаги РФ — видео

В свою очередь оккупанты начали взрывать мосты, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ и выиграть время для эвакуации.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ДТП Российская агрессия Херсон Херсонская область Коллаборант Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X