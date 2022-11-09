Российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Стремоусова
Подтверждений информации о смерти Кирилла Стремоусова на данное время нет (Фото:riabreakingnews)
В среду, 9 ноября, российская пропаганда заявила о смерти херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова.
Соответствующая информация появилась в прокремлевском Telegram-канале Readovka, который ссылается на собственный источник.
Как утверждается, Стремоусов попал в смертельное ДТП.
«Как именно это произошло — неизвестно», — говорится в сообщении.
Кроме того, о смерти коллаборанта написал также RT, сославшись на «силовые структуры».
В то же время каких-либо подтверждений этому на данное время нет.
Информация о гибели Стремоусова появилась на фоне сообщений о решении кремлевского режима оставить Херсон и увести свои войска на левый берег Днепра.
По некоторым данным, украинские войска уже зашли в стратегически важную Снигиревку, освобождение которой открывает путь на освобождение региона.
В свою очередь оккупанты начали взрывать мосты, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ и выиграть время для эвакуации.