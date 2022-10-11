Взрыв на Крымском мосту. Роспропаганда сообщила, что количество погибших возросло 11 октября, 16:24 Взрыв на Крымском мосту, 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате мощного взрыва на Крымском мосту погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех, среди них судья Арбитражного суда Москвы», — говорится в сообщении.

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9 октября российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал подрыв Крымского моста. Он назвал его «терактом», в котором обвинил «cпецслужбы Украины».

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Удары пришлись по инфраструктуре и жилым кварталам.

В предыдущий раз Россия нанесла ракетный удар по Запорожью 6 октября. По последним данным, которые 9 октября обнародовал глава Запорожской ОВА Александр Старух, число погибших в результате этого удара выросло до 20.