Роскошный образ жизни и поддельное свидетельство о смерти. Что известно об "украинце-коррупционере", задержанном во Франции

16 октября Европол сообщил о задержании во французской Бургундии украинца-коррупционера, который вел во Франции роскошный образ жизни. В тот же день СМИ сообщили, что его зовут Дмитрий Малиновский.

НВ рассказывает, что о нем известно.

Что заявили в Европоле

Согласно заявлению Европола, украинца, имя которого не называется, задержала французская жандармерия при их поддержке еще 5 октября. Он был задержан в Бургундии, недалеко от Дижона, вместе с тремя сообщниками.

До этого, в январе 2018 года, французская жандармерия инициировала расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка за 3 млн евро Люксембургской компанией. Конечным бенефициаром этой компании оказался украинец, подозреваемый в Украине в коррупции в крупных размерах.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

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Из-за того, что дело, изначально квалифицированное как мошенничество, приобрело международное значение, французские власти обратились за помощью к Европолу. В результате сотрудничества с украинскими и люксембургскими властями выяснилось, что подозреваемого разыскивали в Украине за коррупцию, но он избежал уголовного преследования с помощью поддельного свидетельства о смерти. Однако на самом деле он был жив и вел роскошный образ жизни во Франции, сообщили в Европоле.

На имущество подозреваемого стоимостью более 4,6 млн евро наложен арест. Кроме замка, среди арестованного имущества раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

Дело переквалифицировали как международное отмывание доходов от коррупции.

Что выяснили СМИ

Украинская правда со ссылкой на источник в прокуратуре и BBC Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что имя задержанного - Дмитрий Малиновский. LIGA.net со ссылкой на МВД тоже сообщила, что фамилия задержанного - Малиновский, но не назвала его имя.

СМИ пишут, что в разделе МВД, посвященном лицам, скрывающимся от правосудия, есть Дмитрий Анатольевич Малиновский 1982 года рождения, объявленный в розыск 18 августа 2014 года по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах или совершенном группой лиц и подделке документов.

Скриншот карточки о розыске Дмитрия Малиновского на сайте МВД Украины

Источник Liga.net утверждает, что Малиновский - бывший одессит, который не состоял на государственной службе. Однако, по данным собеседника издания, его связывают с делом о хищении 12 млн евро у российской фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода, посредником во время которой был депутат парламента.

"Деньги Малиновский получил от его помощницы", - утверждает источник.

По его словам, после получения денег Малиновский выехал за границу, вывез туда семью и купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно.

"Вел роскошный образ жизни, жил под чужими данными, оформил поддельное свидетельство о смерти", - утверждает собеседник издания.

Источник УП в прокуратуре сообщил, что Малиновский причастен к хищению средств Одесского припортового завода.

Источник BBC Украина заявил, что Малиновский "умирал" дважды. Издание также утверждает, что в 2006 году он баллотировался в депутаты Одесского горсовета от Партии регионов. В списке кандидатов в депутаты горсовета он назван директором одесского представительства компании Каміа, которая занималась агробизнесом.

Согласно сообщению, в 2014 году Киевский районный руд Одессы рассматривал уголовное производство, в котором Дмитрий Малиновский был подозреваемым. Он регулярно не появлялся на заседания суда, а после распоряжения о принудительном приводе в суд пропал.

Думская пишет, что Малиновский был официально объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины 16 января 2015 года, а пропал примерно в октябре-ноябре 2014 года. По данным издания, Малиновский также является фигурантом громкого дела о хищении имущества и мошенничестве в Министерстве обороны Украины.

Начальник Укрбюро Интерпола Василий Неволя заверил Украинскую правду, что задержанный во Франции преступник не имеет отношения к политике.

"Могу успокоить, задержанный не имеет никакого отношения к политике. Это - обычный умный преступник", - заявил он.

Запрос об экстрадиции

Генпрокуратура Украины 16 октября сообщила, что направила во Францию запрос касательно экстрадиции задержанного украинца.

Его описание в сообщении на странице в ГПУ в Facebook частично совпадает с предшествующими публикациями СМИ о Дмитрии Малиновском, но имя не называется.

В частности, сообщается, что задержанному 36 лет, и в марте-апреле 2014 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства Одесского припортового завода он завладел средствами в размере 12 млн евро, перечисленными в качестве предоплаты. Согласно сообщению ГПУ, деньги он перевел на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

"Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и на данный момент использует поддельный паспорт другой страны", - говорится в сообщении ГПУ.

Отмечается, что указанному лицу заочно объявили подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. А 1 августа 2018 года следственное подразделение прокуратуры Киева объявило его в розыск.

НВ