Роскошный образ жизни и поддельное свидетельство о смерти. Что известно об "украинце-коррупционере", задержанном во Франции

16 октября Европол сообщил о задержании во французской Бургундии украинца-коррупционера, который вел во Франции роскошный образ жизни. В тот же день СМИ сообщили, что его зовут Дмитрий Малиновский.

НВ рассказывает, что о нем известно.

Согласно заявлению Европола, украинца, имя которого не называется, задержала французская жандармерия при их поддержке еще 5 октября. Он был задержан в Бургундии, недалеко от Дижона, вместе с тремя сообщниками.

До этого, в январе 2018 года, французская жандармерия инициировала расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка за 3 млн евро Люксембургской компанией. Конечным бенефициаром этой компании оказался украинец, подозреваемый в Украине в коррупции в крупных размерах.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

