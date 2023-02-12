Российские компании начали открывать свои представительства на подконтрольных территориях Луганской области

12 февраля, 09:27
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Продавец из Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Продавец из Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированных территориях Луганской области продолжается «монополизация» бизнеса. Российские компании начали открывать там свои представительства, быстро «поглощая» местных конкурентов.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

Недавно так называемый «госбанк ЛНР» вместе со всеми клиентами самостоятельно решил присоединиться к одному из российских финансовых учреждений.

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Как подчеркнули в военной администрации области, «дошел черед и до мобильной связи». Правительство РФ поручило создать у так называемых «ЛНР», «ДНР», а также на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, единственного оператора мобильной связи. Местным предпринимателям намекнули подготовиться к закрытию.

В ОВА добавили, что другой бизнес тоже на очереди ликвидации.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   ЛНР Луганская область

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