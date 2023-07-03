Российский удар дронами по Сумам: повреждены два жилых дома — 16 человек ранены, один погибший

3 июля, 14:53
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Российские оккупанты атаковали Сумы дронами, попав в жилой дом (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты атаковали Сумы дронами, попав в жилой дом (Фото:ГСЧС)

В результате атаки РФ дронами-камикадзе Shahed на центр Сум в понедельник, 3 июля, повреждены административное здание и два многоквартирных жилых дома. Предварительно, 16 раненых, один человек погиб.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Там рассказали, что по состоянию на 10:49 зафиксировали четыре попадания ударных беспилотников по центру города. Сейчас продолжаются эвакуация населения и ликвидация последствий пожара.

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Пострадавшим в результате удара оказывают помощь, решают вопрос по размещению жителей разрушенных домов.

Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА
Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА
Сумская ОВА
Фото: Сумская ОВА
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 3 июля власти зафиксировали 12 взрывов и пять обстрелов общин.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Сумы Война России против Украины дроны-камикадзе

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