Российский удар дронами по Сумам: повреждены два жилых дома — 16 человек ранены, один погибший 3 июля, 14:53 Российские оккупанты атаковали Сумы дронами, попав в жилой дом (Фото:ГСЧС)

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Там рассказали, что по состоянию на 10:49 зафиксировали четыре попадания ударных беспилотников по центру города. Сейчас продолжаются эвакуация населения и ликвидация последствий пожара.

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Пострадавшим в результате удара оказывают помощь, решают вопрос по размещению жителей разрушенных домов.

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Фото: Сумская ОВА

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 3 июля власти зафиксировали 12 взрывов и пять обстрелов общин.

