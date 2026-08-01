Российский FPV-дрон ударил по маршрутке в Днепропетровской области: семь пострадавших, среди них подросток

Днем в субботу, 1 августа, FPV- дрон страны-агрессора России прицельно атаковал рейсовый микроавтобус с людьми в Никопольском районе Днепропетровской области. Пострадали по меньшей мере семь человек, среди них 16-летний юноша, сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и глава МВД Украины Иван Выговский.

Министр внутренних дел заявил, что оккупанты нанесли прицельный и циничный удар по мирным жителям. Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили в больницу. По предварительным данным, двое людей находятся в тяжелом состоянии.

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Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 220 средствами воздушного нападения — 35 ракетами (в том числе 27 баллистическими) и 185 БПЛА. ПВО сбила две ракеты и 154 беспилотника различных типов. Основными целями удара стали Киев и Киевская область; в столице погибли девять человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что силам ПВО удалось сбить лишь одну баллистическую ракету из 27 из-за нехватки ракет для систем ПВО Patriot. Это единственная имеющаяся у Украины система, способная сбивать баллистические ракеты, которыми Россия в последнее время все чаще массированно атакует столицу Украины.