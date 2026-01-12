Российский дрон в Черном море попал в танкер под флагом Панамы, ранен член экипажа

12 января, 19:01
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Дроны РФ атаковали суда под флагами Панамы и Сан-Марино (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

Дроны РФ атаковали суда под флагами Панамы и Сан-Марино (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Jorge Silva)

Россияне в очередной раз атаковали дронами гражданские суда под иностранными флагами, в частности под флагами Панамы и Сан-Марино. Известно о раненом члене экипажа, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту», — отметил Кулеба.

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По словам вице-премьера, танкер под флагом Панамы ожидал захода в порт для загрузки растительного масла.

Также РФ атаковала судно под флагом Сан-Марино, которое вывозило груз кукурузы из порта. Среди экипажа этого судна пострадавших нет, и танкер продолжает движение.

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«Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств», — добавил Кулеба.

9 января Россия атаковала дронами два гражданских судна под иностранными флагами, погиб гражданин Сирии.

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Сообщалось, что во время движения в порт Черноморск ударный дрон РФ попал в гражданское судно под иностранным флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерновым грузом в пределах Украинского морского коридора. В результате атаки погиб член экипажа — гражданин Сирии.

10 января армия страны-агрессора России нанесла удар по промышленной инфраструктуре Одесского района, в результате которого горел утеплитель.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Танкер Война России против Украины Алексей Кулеба портовая инфраструктура Черное море

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