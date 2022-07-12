Российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова — ОВА

12 июля, 13:43
REUTERS/Nacho Doce

REUTERS/Nacho Doce

Во вторник, 12 июля, российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

«Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: будьте в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны», — написал он в Telegram.

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Как сообщает Суспільне в Telegram, в городе раздались взрывы, а также есть угроза артобстрела.

Оккупанты обстреляли Харьков в понедельник, 11 июля. Глава Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщил, что среди 31 пострадавшего двое детей 4 и 16 лет. Всех госпитализировали.

Погибли шесть человек, среди них — отец и сын.

https://www.youtube.com/watch?v=c1bVHoFr9sQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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