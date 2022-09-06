Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу 6 сентября, 08:33 Над городом поднялся столб черного дыма (Фото:Скриншот/t.me/truexanewsua)

Во вторник, 6 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

«Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях», — написал он.

В области была объявлена воздушная тревога, когда прогремели взрывы.

Видео дня

В понедельник, 5 сентября войска РФ нанесли два ракетных удара по Криворожскому району.

Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в вечернем видеообращении сообщил, что оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по нефтебазе. Он уточнил, что уничтожен большой запас топлива, а на месте работают пожарные.

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