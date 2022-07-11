Российские войска ударили по Харькову: трое погибших, 31 раненый 11 июля, 11:07 REUTERS/Leah Millis

В понедельник, 11 июля, российские войска ударили по Харькову, в результате три человека погибли, 31 получил ранения, в том числе дети.

«Харьков. Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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Тимошенко добавил, что на месте работают спасательные и экстренные службы.

Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал 31 человек, в том числе двое детей 4 и 16 лет. Всех госпитализировали.

Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.

Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов заявил, что по предварительной информации, войска РФ ударили из РСЗО.

«Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня», — написал он в Telegram.

Синегубов призвал жителей Харькова и области без нужды не находиться на улицах.

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