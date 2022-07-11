Российские войска ударили по Харькову: трое погибших, 31 раненый
REUTERS/Leah Millis
В понедельник, 11 июля, российские войска ударили по Харькову, в результате три человека погибли, 31 получил ранения, в том числе дети.
«Харьков. Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших», — сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Тимошенко добавил, что на месте работают спасательные и экстренные службы.
Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение по Салтовской линии метрополитена.
Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов заявил, что по предварительной информации, войска РФ ударили из РСЗО.
«Взрывы в Харькове! Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня», — написал он в Telegram.
Синегубов призвал жителей Харькова и области без нужды не находиться на улицах.
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