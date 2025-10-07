Российские войска, использовав туман, вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине — DeepState

7 октября, 20:03
Россияне зашли в Алексеевку, которая севернее Вербового (Фото: facebook.com/okPivden)

Российские оккупационные войска, используя туман, зашли в село Алексеевка Днепропетровской области, которое находится севернее Вербового, сообщает аналитический проект DeepState.

В публикации говорится, что за последние двое суток несколько групп россиян вошли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

Россияне вошли в Алексеевку на Днепропетровщине (Фото: DeepState)
Аналитики отметили, что из группы, которая заметна на фото, трое военных были убиты. Также DeepState подчеркнул, что армия РФ пользуется погодными условиями и активно ищет места для пропитки.

26 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска России отказались от наступления на Новопавловском направлении после успехов Сил обороны Украины возле Доброполья в Донецкой области. По его словам, оккупантам не хватает сил для проведения решительной кампании в Днепропетровской области.

2 октября проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

В тот же день аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Днепропетровская область Война России против Украины

