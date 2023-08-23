Россияне уничтожили школу в Ромнах: известно о двух погибших педагогах, есть раненые 23 августа, 12:08 Российские оккупанты разрушили школу в Ромнах Сумской области (Фото:Игорь Клименко/Telegram)

В результате российской атаки дрона-камикадзе на школу в городе Ромны Сумской области в среду, 23 августа, погибли как минимум двое педагогов. Еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Тела погибших деблокировали спасатели. Под завалами могут находиться еще двое работников учебного заведения. Продолжается поисково-спасательная операция.

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Фото: Игорь Клименко/Telegram

Россияне регулярно обстреливают пограничные общины Сумской области и атакуют дронами города региона. За минувшие сутки власти зафиксировали шесть обстрелов и 26 взрывов.

Ночью Россия выпустила по Украине 20 иранских дронов-камикадзе Shahed — силы ПВО сбили 11. В Одесской области беспилотники попали в зернохранилища.

