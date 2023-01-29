Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Попали в жилой дом 29 января, 23:05 Местные жители возле разрушенного в результате российских атак жилого дома в Харькове, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты наносят удары по Харькову и области, в воскресенье вечером, 29 января. По предварительной информации, могут быть пострадавшие.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом — Киевский район. Россияне попали в жилой дом. Есть сильные повреждения, начался пожар.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что, вероятно, в здание в центре города попала ракета С-300. На месте работают все экстренные службы. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.



Видео дня

Ранее сегодня оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. Погибли три человека, девять ранены. В частности, под атаку попала Херсонская областная клиническая больница — ранения получили две медсестры.

